Un tanar de 16 ani a fost compatimit de mii de oameni, dupa ce au aparut pe retelele de socializare imagini cu el, in timp ce era lovit si pus sa bea urina.

Povestea care a revoltat un oras intreg incepe in urma cu ceva vreme cand, Ion Bancuta, un adolescent de 16 ani ar fi avut ceva activitati ilegale prin afara tarii. Acolo ar fi “lucrat”, se pare, cu Pascu Petru Liviu, individul care il loveste in clipul video. Pascu nu este nimeni altul decat tatal vitreg al fetei, care il obliga pe Ion sa bea urina.... citeste mai mult

