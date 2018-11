Zece persoane au fost rănite în urma atacului de la Brăila, unde un tânăr de 20 de ani a înjunghiat o persoană, iar mai apoi a intrat cu mașina într-un centru comercial și a rănit alte opt.

Lucian Căprariu, unul dintre martorii incidentului, a povestit cum s-a petrecut totul.

„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un... citeste mai mult

acum 43 min. in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: A1 in