Filmul 6,9 pe scara Richter de Nae Caranfil la Zilele Filmului European de la Sarajevo

Filmul "Closer to the moon" în regia lui Nae Caranfil a fost marele câștigător al celei de-a noua ediții a Galei Premiilor Gopo din acest an, primind nouă statuete, printre care pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor și Cel mai bun...

Agerpres, 31 Martie 2015