Filmele Pelicam 2018: Alți oameni ai aceleiași Delte

* Deja, la ora asta, scolarii si-au intrat in ritm, reluandu-si vechile deprinderi (evident ca exista chestii interesante care nu se pot face in vacanta - chiulitul cu colegii, de pilda), deja florile primite de profesoare s-au ofilit in vaze, iar...

Ziarul de Iasi, 21 Septembrie 2012