Sâmbătă, 21 iulie

Ora 11.00: Vaiana - dublat in limba romana

Ora 17.00: Evil Dead

În filmul Cartea morților, o cabană afundată în pădure devine scena scăldată în sânge a unor întâmplări de groază, când niște tineri îl trezesc, fără să vrea, la viață pe un demon dintr-o epocă îndepărtată. Cartea morților este mult așteptata reluare a filmului de groază semnat în 1981 de către Sam Raimi, sub titlul The Evil Dead. Cu o nouă și tânără distribuție, Cartea morților este un film care-ți ridică părul pe ceafă, combinând șocurile brutale și secvențele sângeroase ale filmului original, care s-a bucurat de un mare succes, cu o serie de noi surprize... citeste mai mult

