Filme de la Berlin, Sundance și San Sebastian, la #TIFF2018 distributed by #BadUnicorn

La un an de la lansarea primului film în cinematografele din România (”On Body and Soul / Despre trup și suflet”, r. Ildikó Enyedi), Bad Unicorn revine la TIFF 2018 cu 4 filme.

În avanpremieră în România, publicul TIFF va avea ocazia de a vedea ”Dovlatov”, cel mai nou film al lui Alexey German Jr. , filmul premiat cu două trofee la Berlin anul acesta: Ursul de argint pentru contribuție artistică și Premiul Berliner Morgenpost Reader’s Jury. Tot de la Berlinale vine și filmul ”Utoya – 22 iulie / U: July 22” (r. Erik Poppe), cel mai discutat film al acestei ediții a festivalului. ”Vinovatul / The Guilty” (r. Gustav Möller),... citeste mai mult

