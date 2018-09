In momentul in care a vazut ca este rost de organizat un flagrant, politistul n-a stat prea mult pe ganduri si i-a chemat pe procurori sa instaleze aparatura • Flagrantul a iesit de minune • Ieri, judecatorii l-au condamnat pe tanarul care a incercat sa cumpere bunavointa politistului la o pedeapsa de un an si cinci luni de inchisoare

