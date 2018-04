Filma cu drona un castel din secolul XI, însă nu se aștepta nicio clipă la ce avea să vadă atunci când a văzut imaginea.

În filmarea castelului Berkeley din Gloucestershire, Thomas Arnold, 41 de ani, susține că apare un cavaler pe cal, care trece în galop. Bărbatul nu și-a dat seama de apariție decât acasă, atunci când s-a uitat cu atenție pe înregistrare.

„Când am văzut-o, mi-am spus: Dumnezeule, ce e asta? Am început să măresc și mi-am dat seama că este categoric ceva acolo. Când a filmat asta, drona nu a mai putut fi controlată. Am dat comanda „întoarce-te acasă”, a povestit bărbatul,... citeste mai mult