Film mut cu vizita premierului la Vatican

O înregistrare video fără sonor a fost postată pe YouTube de Guvernul României, după întâlnirea pe care premierul Viorica Dăncilă a avut-o vinerea trecută cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, potrivit Republica.

Şeful Executivului a spus într-un interviu acordat Antenei 3 că a avut „emoţii foarte mari” şi că Sanctitatea Sa a felicitat-o pentru că este prima femeie premier în România şi a întrebat-o dacă are puterea să-şi ducă mandatul până la capăt. „Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat... citeste mai mult