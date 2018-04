Consiliul Judetean Braila, Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila, cu sprijinul Primariei Municipiului Braila, organizeaza vineri 4 mai 2018, incapand cu ora 18:30, in Sala de concerte a Palatului "Lyra", concertul "Belles Chansons et Chansonnettes" (concert de chansonete si tangouri interbelice), in interpretarea de exceptie a artistilor, Diana Tudor - voce si Alexandru Burca - pian.

"Belles Chansons et Chansonnettes" este un spectacol de referință în peisajul muzical românesc, prin valorificarea patrimoniului artistic... citeste mai mult

