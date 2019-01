Filarmonica Lyra-George Cavadia: Concert simfonic sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii

Miercuri 23 ianuarie 2019, cu incepere de la ora 18:00, in Sala de Concerte Dr. Nicu Teodorescu am asistat la un Concert simfonic sustinut de Orchestra de Camera a filarmonicii dirijata de maestrul Petrea Gogu. Solistul Gheorghe Constantinescu – clarinetist, a incantat publicul ce a umplut sala la refuz. Programul a fost unul deosebit si a cuprins lucrari muzicale diverse: Iacob Muresanu cu Uvertura Festiva Stefan cel Mare, Frantisek Vinsenc Kramar cu Concert pentru clarinet si orchestra in Mi bemol Major, Nr. 1, Op.36 si... citeste mai mult

