Filarmonica "Lyra-George Cavadia" Braila invita publicul brailean in data de 6 Martie 2019, cu incepere de la ora 19:00, in Sala Mare a Teatrului "Maria Filotti" Braila, la concertul vocal-simfonic sustinut de Orchestra de camera a filarmonicii dedicat "Zilei Internationale a Femeii"

INVITATI:

- Tenorul - CRISTIAN BALASESCU - Prim-Solist al Operei Nationale Timisoara,

- Violonistul - RADU BANARIUC - Republica Moldova

In program vor fi prezentate pagini muzicale din creatia compozitorilor: A. Vivaldi, G. Rossini, J.... citeste mai mult