Kira, fiica lui Gică Hagi, a absolvit New York Film Academy, are 24 de ani, şi acum s-a întors în România pentru a juca în piese de teatru, puse în scenă la Bucureşti. Ea a apărut deja în producţia "Între chin şi amin", iar acum o va întruchipa pe Martha Bibescu, cea care a fost scriitoare, om politic şi diplomat, fiind tototdată una dintre cele mai distinse personalităţi ale aristocraţiei europene din perioada interbelică.

"Sunteţi în Bucureşti pe 20 sau 21 decembrie? Vă aştept cu drag (şi cu emoţii!!) la o piesă de teatru în care am onoarea să o interpretez pe Martha Bibescu, alături de actori şi dansatoare cum numai în filme vezi :)). Şi... citeste mai mult