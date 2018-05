Dupa ce a adus “Fantezia de iarna” si a cucerit publicul cu un “Tango in priviri”, Andreea Balan lanseaza o noua piesa: ”Asa de frumos”.. Piesa este compusa de catre Madalin Rosioru si Thea Minculescu.



Videoclipul, in regia lui Shinjikun, a fost filmat pe parcursul a doua zile in mai multe locatii din Romania. In clip apare si Silviu Mircescu, actor cunoscut in lumea teatrului, ce joaca pe scenele Teatrului National din Bucuresti si de la Bulandra. Mai mult decat atat, Silviu canta o parte din piesa alaturi de Andreea Balan.

“Mi-am dorit foarte mult sa fac un clip care sa exprime ideea de libertate si care sa arate totodata... citeste mai mult

acum 56 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Botosaneanul in