Andreea Mariana Stoica, o mămică de doar 19 ani, are nevoie urgentă de bani ca să meargă la un tratament costisitor în Turcia. Anul trecut, pe când era însărcinată cu al doilea copil, tinerei i-a apărut o gâlmă pe brută și a primit o veste teribilă din partea medicilor. În urma analizelor, ea a aflat că are o formă rară de cancer la glanda suprarenală, care este foarte agresivă. În ciuda tuturor eforturilor făcute atât de medicii din Anglia, unde a plecat în 2013 împreună cu familia, cât și de cei din România, maladia a avansat și are metastaze la ficat de... citeste mai mult

