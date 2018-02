Jamie Dornan protagonistul francizei Fifty Shades of Grey nu va mai juca în seria care l-a făcut celebru. De ce? Actorul recunoaşte că prestaţia sa incendiară din această serie a rănit-o pe soţia lui care a şi refuzat să vadă filmele.



Dacă Fifty Shades of Gray va avea o continuare, personajul Christian Grey va fi interpretat de alt actor. Jamie Dornan a declarat că nu are de gând să se întoarcă pe platourile de filmări ale francizei pentru că va fi prea bătrân pentru rolul principal.

Presa străină spune că soţia actorului ar fi fost deranjată de scenele erotice în care a... citeste mai mult