„Îmi închei mandatul la vârful Ministerului Apărării Naţionale. A fost cea mai onorantă, mai solicitantă, dar şi mai plină de satisfacţii perioada din întreaga mea carieră politică, in care am incercat sa imi servesc Patria in mod integru, cu daruire, demnitate si profesionalism. Am avut privilegiul de a cunoaste, în aceste 14 luni, Armata României ca pe o familie mare, unită şi statornică, depozitară a patriotismului autentic, a sacrificului de sine nu la simplu nivel declarativ, ci demonstrat zi de zi”, a scris fostul ministru al Apărării.

Mihai Fifor a ţinut însă să îi mulţumească şi liderului PSD Liviu Dragnea, deşi în urmă cu două luni se afla printre cei care au semnat... citeste mai mult

azi, 16:14 in Politica, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in