Interesele de securitate ale României la Marea Neagră sunt apărate de oameni foarte valoroşi, a afirmat sâmbătă ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, precizând că modernizarea marinei militare nu mai poate fi amânată.



"Am continuat astăzi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanţa, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla şi am încheiat ziua la Mangalia, în portul militar, unde am văzut Divizioanele 150 Nave Purtătoare de Rachete şi 50 Corvete", a scris Fifor, pe Facebook.

Ministrul Apărării precizează că este determinat să