Fifor - apel la cetateni: In caz de noi ninsori, sa evite drumurile sau sa se deplaseze cu masinile echipate corespunzator Prim-ministrul interimar Mihai Fifor, care a participat, vineri, la MAI, la sedinta Centrului National de Conducere Integrata, a cerut autoritatilor sa comunice public in permanenta evolutiile fenomenelor meteorologice si a lansat un apel catre populatie sa se informeze inainte de a pleca la drum.

Social Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul interimar a fost informat in legatura cu situatia din teren si cu masurile operative de interventie pentru remedierea problemelor generate de fenomenele meteorologice extreme.

