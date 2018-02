Baile dacice, Centrul SPA, mancarea traditionala, cazarea in conditii excelente si peisajul de vis fac ca sute de turisti sa urce in fiecare sfarsit de saptamana in Valea Blaznei, la complexul Alpina Blazna. Si in acest weekend, complexul este plin de...

Bistriteanul, 22 Ianuarie 2011