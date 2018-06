Fiecare internship transformat in angajare aduce firmelor 1.000 Euro de la stat Firmele care angajeaza persoanele pe care le aduc in internship vor primi 1.000 de Euro de la stat, conform unui proiect de lege adoptat recent de Camera Deputatilor.

Guvernul vrea sa incurajeze incadrarea tinerilor pe piata muncii prin oferirea unei sume fixe firmelor care transforma stagiul de internship in contract individual de munca. Firmele vor primi 1.000 de Euro pentru fiecare participant la internship caruia i se face carte de... citeste mai mult