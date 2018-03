In perioade in care nu mai exista nicio speranta, apar oameni care reusesc sa fie o adevarata inspiratie pentru cei din jurul lor.

Este si cazul lui Mohamed Bzeek, un barbat care si-a asumat un rol foarte special in viata: devine asistent maternal pentru copiii bolnavi in stadii terminale si care au fost abandonati de parinti.

In mod normal, acesti copii ar muri in spitale, singuri, insa Mohamed a ales sa le ofere putere si caldura in ultimele luni de viata.

