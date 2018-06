Fetita unui fost mare sportiv a murit la varsta de 1 an si 7 luni. Cauza mortii micutei este sfasietoare

Doliu in familia unui campion mondial! Fetita lui cea mica a murit inurma unui incident infiorator.

Fetita fostului schior Bobe Miller a cazut in psicina unui vecin, unde avea loc o petrecere. Copila a fost resuscitata, insa din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

Sotia schiorului, Beck Miller, care este insarcinata din nou, si-a gasit fetita fara suflare in piscina si a sunat la numarul de urgente.

“Suntem mai mult decat devastati. Fetita noastra, Emmy, a murit ieri. Nici intr-un milion de ani, noi nu credeam ca vom trece printr-o durere ca aceasta. Iubirea ei, lumina ei, spritul ei nu vor fi uitate niciodata. Micuta noastra a iubit viata si a... citeste mai mult

