Fetita in varsta de 5 ani din Baia Mare, gasita moarta de sora ei O fetita in varsta de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost gasita moarta de sora ei in vecinatatea imobilului in care locuieste familia.

Mai multe despre fetita, baia mare, sora, moarta Social citeste mai mult

azi, 18:54 in Social, Vizualizari: 53 , Sursa: 9am in