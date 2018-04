Fetita de trei ani, gasita moarta in raul Arges O fetita in varsta de trei ani din municipiul Oltenita a disparut de acasa si a fost gasita, marti dimineata, moarta in raul Arges. Mai multe despre Arges, fetita, rau, moarta Foto: IGPR Social citeste mai mult

azi, 15:55 in Social, Vizualizari: 63 , Sursa: 9am in