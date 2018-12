- Al 12-lea donator de organe din județul Bihor este o fetiță de doar 8 anișori.

O oradeanca, divortata, care a crescut singura trei fetite de 8, 9 si 17 ani, a decis sa transforme tragedia traita oferind viata altor copii.

Fetita a traversat strada joia trecuta prin loc nemarcat si a fost pur si simplu spulberata de o masina. Accidentul a avut loc langa Parcul Salca din cartierul Nufărul.

FOTO: Info Trafic Jud. Bihor ©

Internata in stare grava, medicii au incercat in zadar sa o salveze. Micuta a intrat in... citeste mai mult

