La ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Fetesti a existat un proiect de hotarâre care a suscitat discutii aprinse, fiind dealtfel respins in final, urmare a votului impotriva exprimat de Gheorghiu Alexandru si a celor cinci abtineri exprimate de Tentea Paul, Mitache Gheorghe, Sima Catalin, Nita Sebastian George si Apostol Vasile. Este vorba de Proiectul de hotarâre privind extinderea terenului concesionat de catre doamna Iordache Ionela Georgiana, situat in Fetesti, strada Viorelelor, nr.7, cu suprafata de 51 mp, proiect care a primit aviz favorabil din partea comisiei economice si a celei de urbanism.

