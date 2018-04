Despre volumul apărut sub îngrijirea prof. dr. Odarca Bout şi a editorului Ion Mariş, autoarea mărturiseşte: „În Feţele timpului îmi rememorez viaţa cu momentele ei esenţiale, evoc oameni apropiaţi care mi-au marcat existenţa; se detaşează chipul lui Ion Şuteu (Nelu), soţul meu, şi acela al lui Ion (Jean) Bălin, fostul meu elev şi prieten. Pe Ion Şuteu l-am prezentat aşa cum a fost, fără intervenţii romantice. În descrierea lui Ion Bălin, am folosit informaţiile din volumul „Omagiu”, editat sub coordonarea prof. dr. Nicolae Iuga, dar am valorificat mai ales amintirile mele”. De la New York, Viorica Şuteu... citeste mai mult