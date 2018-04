Vineri, 06 Aprilie, 22:00

Iulia Curea a dezvăluit plusurile pe care le-a adus Per Johanson la CSM București pentru meciul câștigat cu Metz, scor 34-21, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

"Mergem acolo, ne dorim în continuare să câștigăm. Suntem mai bune ca ele. A fost un meci de excepție. Handbal jucăm de atâția ani de zile, dar azi a fost energia pozitivă, publicul acesta minunat care a jucat un rol foarte important. Meciurile de dinainte n-au fost cu atâta energie.

Per ne-a dat o energie pozitivă, ne-a explicat despre spiritul de luptă care e foarte important și ne-a motivat foarte bine. Noi suntem mai bune, am fost o... citeste mai mult