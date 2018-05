Fetele au venit si au spus ca nenea Anton le-a pipait

„Duminică după-amiază, fetele au fost în parc. Lângă parc stă un om, Anton, care are în jur de 70 de ani, iar geamurile casei lui sunt chiar acolo. Fetele au rămas nesupravegheate cam o jumătate de oră până am dat noi, eu cu tatăl uneia dintre ele, drumul la vacă. Când au venit acasă, fetele au spus la bunica lor, adică la soţia mea, să le spele că nea Anton le-a chemat în casă pe rând, le-a dat jucării, le-a dat cu cremă în zona intimă şi le cam ustură. Bunica lor le-a spălat, iar seara la cină am discutat şi am zis: măi, cu fetele astea nu e în regulă. Ce le-o fi făcut ăla şi de ce le-a chemat la el? Eu dimineaţă merg la el şi îl întreb“,... citeste mai mult