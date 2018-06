„Fețe regale” la Salina Equines Trophy

Între 5 și 8 iulie, în baza sportivă Salina Equines de la Turda, are loc cel mai iubit eveniment hipic din Transilvania: Salina Equines Horse Trophy.



Cu trei probe spectaculoase – Obstacole, Anduranță, Atelaje -, sute de concurenți și show-uri ecvestre unice în România, evenimentul e urmărit anual de mii de spectatori.

În acest an, Salina Equines Horse Trophy (SEHT) o are ca invitată de onoare pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, alături de care se va afla Alteța Sa Regală Principele Radu. Familia Regală susține SEHT încă de la ediția din 2017, când unul dintre premiile acordate a fost denumit Cupa Regina Ana, anunţă organizatorii.

