Festivitatea organizata de catre Consiliul Judetean Braila va avea loc in data de 17 decembrie

Cu ocazia aniversarii a 650 de ani de atestare documentara a Brailei, a Centenarului Marii Uniri si a 26 de ani de functionare, Consiliul Judetean Braila organizeaza in data de 17 decembrie 2018, ora 17,00, in Sala Mare a Palatului Administrativ din Municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1, Festivitatea de Recunoastere a activitatii depuse de persoanele alese care au indeplinit functii in Consiliul Judetean Braila.

