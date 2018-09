Festivitatea de deschidere a noului an de învățământ de la Feldru şi Nepos Unii, emoționați de întâlnirea cu noii colegi de clasă, alții, sub imperiul emoțional al revederii cu vechii colegi. Așa au pășit, luni dimineață, sute de elevi ai şcolilor gimnaziale din Feldru şi Nepos în instituțiile de învățământ care le vor marca educaţia, la deschiderea noului an școlar. Festivitatea a debutat cu o scurtă slujbă oficiată de preoți, după care directorul Călin Sbîrciu le-a adresat bun-venit tuturor.

„Astăzi, 10 septembrie, este ziua revederii, a reîntâlnirii, după o vacanță binemeritată, este emoția primei zile de școală...

