Festivitate de premiere la LPS Satu Mare

An de an, conducerea Liceului cu Program de Sport din Satu Mare organizează în preajma Sărbătorilor de Iarnă o festivitate. O acţiune menită să sublinieze rezultatele şi perfeormanţele sportive, dar şi cele şcolare, ale elevilor care frecventează această unitate de învăţământ.

Festivitatea de premiere din acest an va avea loc joi, 13 decembrie, cu începere de la ora 17:00, la sala de sport din incinta LPS. Sunt aşteptaţi să participe la eveniment elevi şi sportivi, profesori şi antrenori, invitaţi din sfera administraţiei locale, ai Inspectoratului Şcolar, părinţi, bunici prieteni.

citeste mai mult