Turismul de toamnă are atracţiile lui în Europa, de la festivaluri culinare, la luminile nordului, turiştii au ce să aleagă atunci când vor să iasă de pe traseele bătătorite de locuri pe care le găseşti pe toate pliantele comerciale.

City break cu brânză la Budapesta

La doi paşi de Satu Mare, Budapesta programează pe 28 şi 29 noiembrie Festivalul Brânzei şi al Vinului Nou (New Wine and Cheese Festival), o ocazie pentru a gusta produsele locale şi de a vizita castelul Vajdahunyad din Parcul Oraşului (Varosliget). Castelul a fost construit special pentru Expoziţia Milenară din 1896 şi adăposteşte şi Muzeul Agriculturii Maghiare.

Vinurile Portugaliei

În Portugalia,... citeste mai mult