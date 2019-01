Sâmbătă, 21 martie 2015, are loc la Satu Mare o nouă ediţie a Marşului pentru viaţă, organizat de Asociaţia Pro Vita Satu Mare şi Asociaţia Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Evenimentul din acest an are ca slogan „Fiecare viaţă este un dar”....

Informatia zilei SM, 18 Martie 2015