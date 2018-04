Tatăl regretatei Paula Raț, Catrinel Raț, s-a ținut de cuvânt și a reușit să organizeze prima ediție a Festivaului Național Pop-rock ”Paula Raț”. Festivalul își propune să descopere și să ofere posibilitatea tinerilor de a-și evalua valentele artistice și, de asemenea, își propune să promoveze muzica pop-rock de valoare.

Cei care vor să participe la acest eveniment vor trimite:

– un videoclip cu o piesa in limba romana obligatorie din repertoriul poprock romanesc si o piesa in limba straina din repertoriul poprock international, sau ambele in limba romana (cu interpretare live). Acestea se pot trimite prin www.wetransfer.com la adresa de emai:l... citeste mai mult