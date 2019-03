Unitatea națională este unul dintre principalele mesaje ale celui de-al 20-lea Festival al Pălincii din localitatea Gyula.

Între 12 și 14 aprilie 2019 va avea loc unul dintre cele mai mari evenimente gastronomice din sudul Marii Câmpii, Festivalul Pălincii de la Gyula, care atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori. În 3 zile, pălinca, nobilul Hungaricum, va fi în centrul atenției. În plus, în această perioadă Gyula devine capitala pălincii, cheia capitalei fiind adusă în fiecare an la deschiderea festivalului.

Puțini știu că în Gyula consumul de pălincă are o tradiție de aproape 300 de ani, deoarece în 1731 baronul Harruckern János György a... citeste mai mult