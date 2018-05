Festivalul Blues Con-Fusion, ajuns în acest an la cea de a IX-a ediţie, s-a născut din pasiune, din spiritul muzicii şi din recunoştinţa pe care prietenii lui Fani Adumitroaie, cel mai important artist de blues pe care l-a avut Suceava şi unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de gen din România, i-au adus-o după ce acesta s-a stins din viaţă. An de an „Con-Fusion”, de la un mini-festival ţinut într-unul dintre cluburile sucevene, s-a transformat într-o manifestare a oraşului, devenind în mod... citeste mai mult