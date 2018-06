Festivalul Gustului Romanesc by Chef Catalin Scarlatescu ajunge la Braila Mall

Evenimentul va avea loc in perioada 7-10 iunie, in parcarea centrului comercial

Braila, 6 iunie 2018 – Intre 7 si 10 iunie, cele mai delicioase preparate culinare traditionale se gasesc la Braila Mall. Timp de 4 zile, in parcarea centrului comercial, gurmanzii de toate varstele sunt invitati sa descopere cele mai frumoase traditii culinare din diferite regiuni ale Romaniei si sa guste retetele preparate chiar de Chef Catalin Scarlatescu in cadrul Festivalului Gustului Romanesc. Mai mult, cei prezenti la eveniment vor putea urmari diverse momente artistice, printre care si un concert live sustinut de Ruby si Dorian Popa.

