Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti B-FIT in the Street! va aduce până la finalul său, pe 30 iulie, 40 de spectacole internaţionale şi peste 300 de artişti din nouă ţări. În penultimul weekend al festivalului B-FIT in the Street!...

Adevarul, 20 Iulie 2017