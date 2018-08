Zhang, care este un obişnuit al Festivalului, a câştigat de două ori Leul de Aur pentru "cel mai bun film". L-a primit pentru "The Story of Qiu Ju", în 1992, şi "Not One Less", în 1999.

El îşi va prezenta cel mai recent film, drama "Ying" (Umbra) despre perioada artelor marţiale, în afara competiţiei festivalului. Zhang va fi recompensat în oraşul italian pe 6 septembrie, înainte de premiera mondială a filmului.

Probabil unul dintre cei mai cunoscuţi şi influenţi cineaşti din aşa-numita "a cincea generaţie de regizori chinezi" Zhang a... citeste mai mult

