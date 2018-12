Până acum trei producţii au fost invitate să participe în secţiunea Berlaine Special. Parte a programului oficial, aceasta prezintă filme realizate de cineaşti contemporani, precum şi documentare şi filme în formate deosebite, după cum anunţă organizatorii.

În competiţia festivalului au fost incluse ”The Ground Beneath My Feet/ Der Boden unter den Füßen” (Austria), de Marie Kreutzer, ”The Golden Glove/ Der Goldene Handschuh” (Germania-Franţa), de Fatih Akin, „Grâce à dieu” (Franţa), de François Ozon, ”I Was at Home/ Ich war zuhause, aber” (Germania-Serbia), de Angela Schanelec, ”A Tale of Three Sisters” (Turcia-Germania-Olanda-Grecia), de Emin Alper, şi „Répertoire... citeste mai mult

