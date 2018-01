Diogo Costa Amarante (Portugalia) şi-a dat masterul la New York University / Tisch School of the Arts cu filmul „Cidade Pequena”, care a primit Ursul de Aur pentru scurtmetraj la ediţia din 2017, atunci când a avut şi premiera internaţională. Filmul său de debut, „Jumate”, a avut numeroase aprecieri în festivaluri internaţionale, iar în 2007 portughezul a primit o bursă pentru film la School of Cinema and Audiovisuals of Catalonia (ESCAC). În 2009 a fost selecţionat la Berlinale Talents şi a filmat cel de-al doilea documentar, „In January, perhaps”.

Jyoti Mistry (Africa de Sud) este o regizoare care deţine şi funcţia de profesor asociat şi adjunct al...

