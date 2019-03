Want create site? With Free visual composer you can do it easy. În perioada 18 – 25 mai 2017, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi va avea loc cea de-a cincea ediţie a Festivalului – Concurs de Interpretare şi Creaţie Artistică şi...

Observator de Calarasi, 19 Aprilie 2017