Festivalul Celtic Transilvania îşi deschide porţile ! Vezi programul şi ce surprize te aşteaptă ! A mai ramas putin timp pana la inceperea celei de-a cincea editii a Festivalul Celtic Transilvania care va avea loc in perioada 20-22 iulie 2018 la Baile Figa din orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud. Dupa cum stiti festivalul este unul complex in care se imbina armonios concertele de muzica folk si rock, activitatile de reconstituire istorica, expozitiile cu vanzare si atelierele interactive si nu in ultimul rand concursurile cu premii si lansarile de carte devenite deja o traditie.

Tinta festivalului este publicul cu varste cuprinse intre 5 si 500 de ani

