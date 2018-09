Devenit un festival culinar cu traditie, Festivalul Borsului de peste al Deltei Dunarii se desfasoara in perioada 7 – 9 septembrie 2018 in centrul localitatii Crisan, Delta Dunarii.

Evenimentul inseamna programe artistice in care este prezentat folclorul local, prepararea de produse traditionale din peste in cadrul unor concursuri culinare, expozitie cu vanzare ale unei game foarte largi de produse pe baza de peste si nu numai.

Toate astea intr-o atmosfera prietenoasa, cu oameni cu inima deschisa, dornici sa se bucure de bogatia culturala si gastronomica a Deltei Dunarii.

