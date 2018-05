Festivalul Baloanelor din Kamianets-Podilskyi 2018

În perioada 18-20 mai în Kamianets-Podilskyi din Ucraina va fi o nouă ediție din Festivalul Baloanelor tradiționale. Serile se vor încheia cu spectacole de baloane. Această tradițională manifestare se organizează în fiecare an cu ocazia zilelor orașului.

Centrul mediaval în timpul Festivalului Baloanelor oferă oaspeților numeroase oportunițăți de vacanță, o mulțime de posibilități de divertisment, o atmosfera de neegalat care în fiecare an atrage tot mai mulți vizitatori. Evenimentul are loc din 1999.

De obicei, festivalul implică 10-15 echipaje de baloane cu aer cald din toată... citeste mai mult