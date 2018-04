Ferrari nu va lansa modele 100% electrice pana in 2022: primul hibrid al italienilor va fi dezvaluit anul viitor Ferrari nu va lansa niciun model 100% electric pana in 2022, potrivit declaratiilor facute de seful Sergio Marchionne. In schimb, constructorul din Maranello va prezenta anul viitor primul sau model hibrid de serie.

ieri, 18:43 in Auto