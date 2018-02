Noul Ferrari 488 Pista este un succesor al modelelor 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia și 458 Speciale, toate beneficiind de motoarele V8 are constructorului din Maranello. Cu o dezvoltare inspirată din implicarea Ferrari în Campionatul Mondial de Anduranță FIA, 488 Pista beneficiază de cel mai puternic motor V8 din istoria companiei italiene.

Astfel, Ferrari 488 Pista are un propulsor V8 de 3.9 litri ce dezvoltă 720 CP și 770 Nm, care îi permite să ajungă de la 0 la 100 km/h în 2.8 secunde și să atingă o viteză maximă de 340 km/h.

